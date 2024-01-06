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برلين: قوانيننا لا تسمح بتسليم الأوكرانيين المطلوبين للخدمة العسكرية في بلادهم

1/6/2024 7:13:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صرح وزير العدل الألماني ماركو بوشمان بأن القوانين الألمانية لا تسمح بتسليم كييف الأوكرانيين المطلوبين للخدمة العسكرية في بلادهم.
وقال بوشمان في حديث لصحيفة Welt am Sonntag: "أتفهّم دوافع الحكومة الأوكرانية لاستدعاء الرجال الأوكرانيين في الخارج للخدمة في الجيش. وبصفتي وزيرا للعدل أقول إن القانون الألماني لا يسمح بتسليمهم".


وأعلن وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف في حديث لصحيفة Bild في ديسمبر الماضي أن بلاده تنوي تجنيد الأوكرانيين الذين غادروا إلى الخارج عام 2024.


وأشارت الصحيفة إلى أن 221571 أوكرانيا تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما دخلوا الأراضي الألمانية منذ فبراير 2022.


وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن القيادة العسكرية لبلاده طلبت منه تعبئة 450-500 ألف فرد إضافيين، بعد خسائر قوات كييف البشرية الفادحة خلال "هجومها المضاد".

RT

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