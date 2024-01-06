Saturday, 06 January 2024 02:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فريق علمي يطور روبوتا صغيرا لاستخدامات الطب الدقيق

1/6/2024 6:12:51 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طوّر فريق علمي صيني ألماني روبوتًا صغيرًا يمكن استخدامه في الطب الدقيق مثل الجراحة المجهرية، وتوصيل الأدوية المستهدفة، ويتميز بهيكل نابض (زنبرك) يُمكنه الإحساس والإمساك والتحرك.

وقام الباحثون من معاهد "شنتشن للتكنولوجيا المتقدمة" التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم، ومعهد "لايبنيز لأبحاث الحالة الصلبة والمواد" في دريسدن، وجامعة "كيمنتس للتكنولوجيا" بتصنيع نظام النابض المغناطيسي، وهو نظام حساس للغاية.

واستوحى الباحثون تصميم الروبوت، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية، من بعض الخلايا والكائنات الحية الدقيقة التي تستخدم النوابض البيولوجية للقيام بأعمال مثل الاستشعار والتوجيه.

وقال "شيوي هاي فنغ" من معاهد "شنتشن": "يُظهر النظام بحجم النانو حساسية تعادل واحدًا على الألف من الجاذبية لخلية واحدة".

ويمكن تخصيص الروبوت في أي شكل واستخدامه كجهاز استشعار لحركة الحيوانات المنوية، وملقاط لمعالجة الخلايا، وآلة مصغرة ذاتية القيادة.

MENAFN06012024000055011008ID1107690561

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث