فريق علمي يطور روبوتا صغيرا لاستخدامات الطب الدقيق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) طوّر فريق علمي صيني ألماني روبوتًا صغيرًا يمكن استخدامه في الطب الدقيق مثل الجراحة المجهرية، وتوصيل الأدوية المستهدفة، ويتميز بهيكل نابض (زنبرك) يُمكنه الإحساس والإمساك والتحرك.
وقام الباحثون من معاهد "شنتشن للتكنولوجيا المتقدمة" التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم، ومعهد "لايبنيز لأبحاث الحالة الصلبة والمواد" في دريسدن، وجامعة "كيمنتس للتكنولوجيا" بتصنيع نظام النابض المغناطيسي، وهو نظام حساس للغاية.
واستوحى الباحثون تصميم الروبوت، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية، من بعض الخلايا والكائنات الحية الدقيقة التي تستخدم النوابض البيولوجية للقيام بأعمال مثل الاستشعار والتوجيه.
وقال "شيوي هاي فنغ" من معاهد "شنتشن": "يُظهر النظام بحجم النانو حساسية تعادل واحدًا على الألف من الجاذبية لخلية واحدة".
ويمكن تخصيص الروبوت في أي شكل واستخدامه كجهاز استشعار لحركة الحيوانات المنوية، وملقاط لمعالجة الخلايا، وآلة مصغرة ذاتية القيادة.
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