ارتفاع عدد شهداء غزة الى 22722 منذ 7 أكتوبر

ارتفاع عدد شهداء غزة الى 22722 منذ 7 أكتوبر
التاريخ
1/6/2024 6:10:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت وزارة الصحة في غزة إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع ارتفاع إلى 22 ألف و722 شهيدا، في حين بلغ عدد المصابين 58 ألف و166.
وأضافت الوزارة في بيان أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 122 شهيدا و256 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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