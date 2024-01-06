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ارتفاع عدد شهداء غزة الى 22722 منذ 7 أكتوبر

1/6/2024 6:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع ارتفاع إلى 22 ألف و722 شهيدا، في حين بلغ عدد المصابين 58 ألف و166.


وأضافت الوزارة في بيان أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 122 شهيدا و256 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.


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