شرطة كوريا الجنوبية تحبط محاولة اقتحام مكتب رئيس البلاد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "يونهاب" باحتجاز أعضاء رابطة طلابية يسارية حاولوا اقتحام مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول.وقالت الوكالة: "قام ضباط شرطة من منطقة يونسان بسيئول اليوم السبت باعتقال 20 عضوا من رابطة الطلاب التقدمية الكورية بتهمة دخول المبنى بشكل غير قانوني".



وأضافت أن مجموعة من الطلاب تجمعت أمام مكتب الرئيس قبل 10 دقائق من محاولة الاقتحام وهتفوا بشعارات مختلفة، بما فيها المطالبة باستقالة الرئيس وإجراء تحقيق خاص في قضية الاحتيال المالي المزعوم لزوجته كيم غون هي.



وذكرت أنه لم يتم الاتفاق على إجراء مظاهرة مسبقا. وطلب أعضاء اتحاد الطلاب عقد اجتماع لهم مع ممثلي الإدارة، وبعد ذلك بدأوا في اقتحام المبنى من خلال البوابات والسياج. وتمكن بعضهم من تجاوز الحاجز، بينما نظم الباقون احتجاجا أمام الحاجز. وقامت الشرطة بنقل المحتجزين إلى مراكز شرطة مختلفة، وتحقق حاليا في ملابسات ودوافع الحادث.



وحقق الحزب الديمقراطي المتحد الذي يحافظ على أغلبية في برلمان البلاد الموافقة على مشاريع قوانين في الجمعية الوطنية لإجراء تحقيقات خاصة مع زوجة رئيس البلاد كيم غون هي، غير أن الرئيس استخدم حق الفيتو ضد هذه المبادرات في اليوم السابق.

RT