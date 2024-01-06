ماذا يحدث للجسم عند مضغ العلكة؟- إليك تأثير ابتلاعها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يفضل الكثير من الأشخاص مضغ العلكة للتخلص من رائحة الطعام، وعادة يبتلع بعض الأشخاص العلكة عن غير قصد أثناء مضغها، مما يثير قلقهم بشأن مدى بقاءها في المعدة قبل أن يتم هضمها.

ماذا يحدث للجسم عند ابتلاع العلكة؟

ابتلاع قطعة من العلكة بشكل غير متكرر لا يسبب ضررًا، ولكن الابتلاع المستمر يمكن أن يتسبب في بعض المشكلات، ويرجع السبب في ذلك إلى أن العلكة مصنوعة من مادة اصطناعية وليست من مكونات غذائية حقيقية، وهي غير قابلة للهضم.



وإذا تم ابتلاعها بشكل مستمر، فإنها قد تبقى في الأمعاء دون هضم، وتستغرق حوالي 40 ساعة لخروج العلكة من الجسم عبر البراز.

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