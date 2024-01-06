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كتائب القسام: أجهزنا على 8 جنود إسرائيليين شرق خان يونس

1/6/2024 6:10:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت كتائب القسام إن "مجاهديها أجهزوا على قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 8 جنود من نقطة صفر، بعد إيقاعهم في كمين محكم وسط منطقة بني سهيلا شرق خان يونس".

وتخوض المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام " و"سرايا القدس " معارك ضارية مع جيش الاحتلال الاسرائيلي مخلفة قتلى بين صفوفه وخسائر في معداته لليوم الـ 92 على التوالي


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