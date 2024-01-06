كتائب القسام: أجهزنا على 8 جنود إسرائيليين شرق خان يونس

كتائب القسام: أجهزنا على 8 جنود إسرائيليين شرق خان يونس
التاريخ
1/6/2024 6:10:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت كتائب القسام إن "مجاهديها أجهزوا على قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 8 جنود من نقطة صفر، بعد إيقاعهم في كمين محكم وسط منطقة بني سهيلا شرق خان يونس".
وتخوض المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام " و"سرايا القدس " معارك ضارية مع جيش الاحتلال الاسرائيلي مخلفة قتلى بين صفوفه وخسائر في معداته لليوم الـ 92 على التوالي
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