اشتباكات عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال غرب مخيم جباليا
التاريخ
1/6/2024 6:10:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن اشتباكات عنيفة تدور الآن بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وأضاف طائرات ومدفعية الاحتلال تشن غارات عنيفة على المخيم في محاولة لإسناد قوات الاحتلال التي تحاول اقتحام المخيم.
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