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اشتباكات عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال غرب مخيم جباليا

1/6/2024 6:10:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن اشتباكات عنيفة تدور الآن بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.


وأضاف طائرات ومدفعية الاحتلال تشن غارات عنيفة على المخيم في محاولة لإسناد قوات الاحتلال التي تحاول اقتحام المخيم.


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