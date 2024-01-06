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الصفدي: الملك قدم للعالم سردية الحق بوجه روايات الاحتلال المضللة

1/6/2024 6:10:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن الأردن بقي في طليعة المدافعين عن فلسطين، فكان جلالة الملك يقدم للعالم أجمع سردية الحق بوجه روايات المحتل المضللة، مثلما قدمت جلالة الملكة رانيا العبد الله مضامين وضعت المجتمع الدولي أمام اختبار الضمير والإنسانية.
حديث الصفدي جاء لدى رعايته اليوم السبت الحفل الثقافي التضامني بعنوان (مدينة الثقافة تنتصر لغزة)، في سما الروسان بمحافظة إربد والذي جاء بمناسبة انتهاء فعاليات لواء بني كنانة مدينة الثقافة الأردنية لعام ٢٠٢٣، وبتنظيم من ملتقى شعلة اليرموك الثقافي، وملتقى جدارا الثقافي، وجمعية الإعلاميين في لواء بني كنانة، ورابطة آل الروسان.
وتابع الصفدي: كما أشرف ولي العهد على تجهيز مستشفى ميداني ثانٍ لغزة، وشاركت وسمو الأميرة سلمى بعمليات إنزال جوي مع صقور سلاح الجو الملكي لتقديم الإغاثة العاجلة للأهل في القطاع، لافتا أن الموقف الرسمي والشعبي كان في تناغم وتلاحم "وسيبقى بإذن الله، هذا الشعب العظيم، في حالة من الوعي والثبات، يفوت الفرصة على كل أصوات اليأس والتشكيك، صامداً في وجه الريح، سنداً وذخراً لجيشنا الذي يقدم كل يوم أعظم صور التضحية والصمود، يذود عن الحدود، بوجه عصابات الخراب والإرهاب".
وقال الصفدي: نلتقي اليوم وقبلة القلب والفؤاد صوب ضفة النهر، ليس بعيداً من هنا، حيث نطل على الجليل والناصرة، وتحملنا الآمال لغد يزول فيه الاحتلال الغاشم، من أرض الأنبياء والشهداء، أرض الصابرين على الجراح، المرابطين على ثرى القدس بالكفاح.
وتابع بالقول: في هذا المكان، تعود بنا الذاكرة إلى أمجاد عظيمة لأمتنا العربية والإسلامية، ونحن على شرفات طبريا، ونهر اليرموك، فتخفق القلوب، والنبض يتدفق في الأوردة عشقاً لهذا الحمى، الذي بقي العون والسند للأمة جمعاء، فكان الأردن عنوان الصمود والفداء، ما تبدل رغم تعاظم الظروف، وما هادن رغم تزايد الضغوطات، وطناً يقوده عميد آل هاشم الأطهار، سيدي جلالة الملك عبد الله الثاني المفدى، وعلى يمناه سيف بني هاشم ولي العهد سمو الأمير الحسين، وتحرسه زنود النشامى في جيشنا العربي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الباسلة.
وأشار الصفدي أن عنوان (مدينة الثقافة تنتصر لغزة)، يحمل في طياته معان عظمية، ودلالات كبيرة، فليس غريباً على أبناء بني كنانة وسما الروسان، أن يلتحموا بالدم والمصير والفكرة والضمير، مع أهلنا في فلسطين، وهم الذين قدموا قوافل من الشهداء دفاعاً عن ثراها الطهور، فكانوا مع إخوتهم في شتى أرجاء الوطن، يكتبون على أسوار القدس بالدماء الزكية، أعظم صور البطولة والمجد، فتحية الفخر والاعتزاز بهم ، وهم يحملون مشاعل الفكر، ويحفظون للأجيال ذاكرة الأردن وفلسطين، كي تبقى القضية حاضرة في الأذهان، وكي لا تسقط الحقوق بالتقادم، كما يتوهم المحتل الغاشم.
وأكد رئيس مجلس النواب أن الأردن وقف بثبات في وجه مرامي ومخططات الاحتلال الهادفة إلى تهجير سكان غزة عن أرضهم، رافضاً كل محاولات فصل القطاع عن الضفة، في جهد سياسي ودبلوماسي يبرهن الإدراك لمخاطر وأهداف هذا العدوان الغاشم، وعليه وفي ضوء هذه الظروف، فإن الأردن القوي، هو قوة ومنعة وعون لفلسطين وشعبها المرابط، ويجب علينا المضي بثبات وعزيمة في مسيرة البناء والوطني، فنحن أقوياء بتحصين جبهتنا الداخلية، والوقوف موحدين خلف قيادتنا وجيشنا وأجهزتنا الأمنية الباسلة.
وفي الختام أكد الصفدي دعم مجلس النواب لجهود مؤسسات المجتمع الوطنية، والتي تحمل أجندة هادفة إلى تحقيق الصالح العام، "فهي بما تضمه من كوادر وعقول وطاقات تشكل رافداً أساسياً لنا في مختلف القضايا والملفات، وما نموذج المؤسسات القائمة على هذه الفعالية إلا خير دليل على أن هذا الوطن، زاخر بالعقول، غني بموارده البشرية، التي كانت وستبقى عماد مشروعنا الوطني في المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية".




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