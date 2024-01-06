القسام: الإطباق على قوة صهيونية راجلة مكونة من 9 جنود

القسام: الإطباق على قوة صهيونية راجلة مكونة من 9 جنود
التاريخ
1/6/2024 6:10:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام أنها تمكنت من الإطباق على قوة صهيونية راجلة مكونة من 9 جنود ظهر أمس الجمعة .
وأضافت في بيان لها "تم حصار القوة والاشتباك معها في أحد الطرقات في منطقة بني سهيلا شرق خانيونس وتم إيقاعهم بين قتيل وجريح وبعدها حضر الطيران المروحي لنقل القتلى والمصابين."
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