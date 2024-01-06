Saturday, 06 January 2024 02:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البريد الأردني يشارك في معرض الطوابع العربية بالقاهرة

1/6/2024 6:10:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شارك البريد الأردني في فعاليات المعرض العربي للطوابع للعام 2024، الذي افتتحت فعالياته أمس الجمعة، بالعاصمة المصرية القاهرة في المبنى التاريخي للبريد بميدان العتبة، والذي يستمر لمدة يومين.


وبحسب بيان لشركة البريد الأردني اليوم السبت، تأتي المشاركة الأردنية في المعرض من خلال مجموعة من الطوابع التذكارية، التي صدرت عن البريد الأردني ومثلت أهم الأحداث والمناسبات والآثار والواقع التراثي الأردني والبيئة.


ومثل البريد الأردني في المعرض الذي يستضيفه البريد المصري، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "القطاع الاقتصادي ـ إدارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات"، مدير العلاقات الدولية سهير وريكات.


وأشار البيان إلى مشاركة أكثر من 16 عارضاً من ممثلي هيئات البريد العربية و25 عارضاً من هواة جمع الطوابع في مصر، وممثلين عن الجمعية المصرية لهواة طوابع البريد، وعدد من هواة الطوابع في العالم العربي في هذا المعرض، حيث تم عرض مجموعة متميزة من الطوابع التي تعبر عن تراث وثقافة الدولة التي ينتمي إليها العارض، ما يوفر تجربة مهمة لزوار المعرض وهواة جمع الطوابع.

MENAFN06012024000208011052ID1107690550

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث