البريد الأردني يشارك في معرض الطوابع العربية بالقاهرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شارك البريد الأردني في فعاليات المعرض العربي للطوابع للعام 2024، الذي افتتحت فعالياته أمس الجمعة، بالعاصمة المصرية القاهرة في المبنى التاريخي للبريد بميدان العتبة، والذي يستمر لمدة يومين.



وبحسب بيان لشركة البريد الأردني اليوم السبت، تأتي المشاركة الأردنية في المعرض من خلال مجموعة من الطوابع التذكارية، التي صدرت عن البريد الأردني ومثلت أهم الأحداث والمناسبات والآثار والواقع التراثي الأردني والبيئة.



ومثل البريد الأردني في المعرض الذي يستضيفه البريد المصري، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "القطاع الاقتصادي ـ إدارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات"، مدير العلاقات الدولية سهير وريكات.



وأشار البيان إلى مشاركة أكثر من 16 عارضاً من ممثلي هيئات البريد العربية و25 عارضاً من هواة جمع الطوابع في مصر، وممثلين عن الجمعية المصرية لهواة طوابع البريد، وعدد من هواة الطوابع في العالم العربي في هذا المعرض، حيث تم عرض مجموعة متميزة من الطوابع التي تعبر عن تراث وثقافة الدولة التي ينتمي إليها العارض، ما يوفر تجربة مهمة لزوار المعرض وهواة جمع الطوابع.