وفاة والدة وزيرة التنمية وفاء بني مصطفى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتقلت إلى رحمة الله تعالى الحاجة سميحه علي سليمان بني مصطفى "أم عبدالله" والدة وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى.
وشيع جثمانها ظهر اليوم السبت من المسجد القديم (الشيخ يوسف) الى المقبرة الشرقية.
وسيكون العزاء في بلدة سوف بمحافظة جرش منطقة البرج في ديوان عشيرة بني مصطفى للرجال من الساعة 4:00 ولغاية الساعة 10:00 مساءً.
وللنساء في منزل المرحوم سعيد اليعقوب بني مصطفى قرب المسجد القديم.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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