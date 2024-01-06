الإمارات تبدد معاناة المرضى الفلسطينيين .. ونورهان تتعافى من السرطان

حلت نورهان جميل عابد، بنهاية شهر نوفمبر الماضي ضيفة على دولة الإمارات، ضمن الدفعة الأولى من مرضى السرطان الذين وصلوا إلى الدولة لتلقي العلاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، باستضافة ألف فلسطيني من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة من مختلف الفئات العمرية، لتلقي العلاجات وجميع أنواع الرعاية الصحية التي يحتاجونها في مستشفيات الدولة.

والتقت وكالة أنباء الإمارات "وام"، نورهان برفقة والدتها منال محمود عابد، خلال تواجدهم في مطار أبوظبي استعدادا للعودة مرة أخرى إلى بلادها، بعد إتمام رحلة علاجها داخل الدولة التي تكللت بالشفاء التام من مرض السرطان.

وقالت منال محمود عابد: ابنتي كانت تعاني منذ نحو عامين ونصف من "سرطان الدم" وتخضع لعلاج كيميائي منتظم، ومع اندلاع الأزمة الراهنة واجهنا تحديات كبيرة في تأمين العلاج، وشكلت مبادرة دولة الإمارات باستضافة ألف فلسطيني من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة طوق نجاة لنا، وكانت نورهان ولله الحمد من أوائل المرضى الذين استفادوا من هذه المبادرة.

وأضافت والدتها : منذ أن حطت رحلتنا في مطار أبوظبي الدولي، حصلت ابنتي على أعلى مستويات الرعاية الصحية، بدءا من التقييم الطبي الشامل لحالتها، ونقلها إلى المستشفى المناسب لتلقي العلاج، وصولا إلى إنجاز رحلتها العلاجية بنسبة شفاء 100 % بعد الخضوع لسلسلة من الفحوصات الدقيقة.

وثمنت عابد، حرص الجهات المعنية في دولة الإمارات على توفير جميع احتياجاتها وتأمين رعاية متكاملة لابنتها بواسطة فريق طبي متخصص على مدار الساعة.

وعقب خضوع نورهان جميل عابد لفحوصات طبية دقيقة وعلاجات مكثفة ومتكاملة، تم إبلاغ والدتها بأنها شفيت تماما من السرطان، وأصبحت لا تحتاج لجرعات علاج كيماوي؛ وقالت والدتها : "نحمد المولى عز وجل بأن منّ على ابنتي بالشفاء".

وتوجهت منال محمود عابد، بالشكر والتقدير إلى دولة الإمارات على هذه المبادرة الكريمة بعلاج المرضى الفلسطينيين، وعلى ما تقدمه للعديد من الأطفال والأسر والعائلات الفلسطينية، فالإمارات كانت وستظل خير سند وداعم للشعب الفلسطيني، مشيدة بنهج الدولة الإنساني الراسخ في الوقوف إلى جانب الأشقاء ومد يد العون لهم في مختلف الظروف.

ووجهت تحية تقدير واعتزاز لدولة الإمارات على ما وجدته وابنتها طوال هذه الفترة من رعاية كاملة واهتمام من الجميع، وعلى ما حظيت به من كرم الضيافة طوال مدة إقامتها بالدولة.

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