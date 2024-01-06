سرق محطة وقود... ودفع ثمن عبوة مشروبات قبل المغادرة

أعلنت الشرطة الإسبانية الجمعة أنها أوقفت شاباً بعد سرقته محطة وقود في جنوب إسبانيا مع شريك له، بعدما حرص على دفع ثمن عبوة مشروبات غازية أخذها من الموقع قبل مغادرته مسرح الجريمة.

الشاب، الذي لا يزال قاصراً، متهم بمهاجمة محطة وقود تقع بالقرب من مدينة ملقة في الأندلس مساء الثاني من يناير مع صديق له باستخدام مسدس مزيف.

وقالت الشرطة في بيان "بعد تهديد الموظفات، أخذ أموالا من ماكينة الصراف الآلي تقرب قيمتها من 2000 يورو".

وأضافت "من الغريب أنه قرر دفع ثمن عبوة الصودا التي حصل عليها من الموقع قبل أن يفر".

وأوضح البيان أنه تم التعرف على الشاب وشريكه المتهم بإعارته السلاح المزيف وتزويده بالتعليمات أثناء عملية السطو، وقُبض عليهما بعد 48 ساعة فقط من التحقيق.

وأثناء توقيفهما، قال أحد الشابين "بشكل عفوي للشرطة (...) إنه ينوي شراء دراجة نارية بالمال المسروق"، على ما أفادت الشرطة.



