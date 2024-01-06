مكتوم بن محمد: نعد بمضاعفة الجهود لتحقيق رؤى قيادتنا الرشيدة في تطوير القطاع المالي والاقتصادي

(MENAFN
- Al-Bayan)
شكر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، وزير المالية، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على ثقة سموهما، بعد تعيين سموه نائباً لرئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية ومسؤولاً عن هذا القطاع في الحكومة الاتحادية.
وقال سموه على حسابه في منصة إكس "أشكر أصحاب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الثقة الغالية التي أولوني إياها في المهام الجديدة، ونعد بمضاعفة الجهود لتحقيق رؤى قيادتنا الرشيدة في تطوير القطاع المالي والاقتصادي، ودفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق المراكز الأولى للإمارات العربية المتحدة على كافة الأصعدة، طموحنا هو الريادة والمسيرة مستمرة".
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