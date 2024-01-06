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مكتوم بن محمد: نعد بمضاعفة الجهود لتحقيق رؤى قيادتنا الرشيدة في تطوير القطاع المالي والاقتصادي

1/6/2024 6:00:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شكر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، وزير المالية، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على ثقة سموهما، بعد تعيين سموه نائباً لرئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية ومسؤولاً عن هذا القطاع في الحكومة الاتحادية.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "أشكر أصحاب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الثقة الغالية التي أولوني إياها في المهام الجديدة، ونعد بمضاعفة الجهود لتحقيق رؤى قيادتنا الرشيدة في تطوير القطاع المالي والاقتصادي، ودفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق المراكز الأولى للإمارات العربية المتحدة على كافة الأصعدة، طموحنا هو الريادة والمسيرة مستمرة".


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