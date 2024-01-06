التحقيقات تكشف سبب إنهيار سدي درنة بليبيا

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشفت التحقيقات التي أجرتها الجهات المسؤولة في ليبيا عن الأسباب التي أدت إلى وقوع كارثة إنهيار سدين في مدينة درنة قبل 3 أشهر وخلفت 4540 ضحية ودمارا هائلا في البنى التحتية للمدينة.

وأعلنت هيئة النيابة العامة الليبية نتائج التحقيقات في حادثة انهيار سدي "البلاد" و"سيدي بو منصور" في درنة إثر إعصار "دانيال"، مؤكدة أن الإهمال سبب الكارثة التي سبيت أرواح الآلاف من العرب والاجانب.

وأضافت أن الأدلة والتحقيقات أثبتت وجود إهمال في صيانة السدين، إلى جانب عدم وجود منظومة إنذار تعمل خلال الكوارث، وإهمال عمليات تنظيف الفتحات العلوية، وكذلك تجاهل أعمال الصيانة الدورية.

كما بينت أن نظام التصريف في الوادي لا يعمل بالصورة التصميمية لتراكم الأوساخ منذ عام، دون أي مخططات صيانة، لافتتا إلى أنه تم رصد تشققات وتسربات كبيرة للمياه في السدين المنهارين.

وقال التحقيق إنه تم توقيف 14 متهما على ذمة التحقيقات من بينهم رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، وعدد من المسؤولين بالموارد المائية وهيئة السدود في المدينة دون ذكر أسمائهم.

كما وأصدرت النيابة العامة نشرة حمراء في حق 2 من المتهمين الفارين خارج الحدود الليبية دون أن تسميهم.

وكانت ليبيا شهدت في 10 سبتمبر/أيلول الماضي، بعدما اجتاح الإعصار المتوسطي "دانيال" عدة مناطق شرقي البلاد، كارثة هائلة، حيث غمرت المياه مناطق أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، عدا عن درنة، التي كانت المتضرر الأكبر بسبب انهيار سدين كانا يحبسان المياه الخاصة بالوادي الموجود في المدينة، مما تسبب بتدفق المياه منه بقوة جارفة أخذت معها كل ما في طريقها.