اشتكت من وجود صرصار في طبقها المفضل.. فاعتدى عليها موظفو الفندق

MENAFN - Khaberni) خبرني - تعرضت محامية بالمحكمة العليا الهندية للاعتداء من قبل موظفي فندق في بنغالور بعد شكواها من وجود صرصار في طبقها المفضل المقدم لها.

ونزلت شيلا ديباك في فندق Capital Hotel الواقع على طريق Raj Bhavan بعد ظهر يوم الخميس، وعثرت المحامية على صرصار في طبق ماسالا تم تقديمه لها، وعندما حاولت تسجيل فيديو للقاذورات في مطبخ الفندق باستخدام هاتفها المحمول، قامت موظفتان وعامل بإساءة معاملتها والاعتداء عليها، وفقا لموقع news9live.

سجلت شيلا شكوى في مركز الشرطة واتصلت بمسؤول الطعام لتشتكي من عدم النظافة الكافية فأبلغها أنه سيقوم بتفتيش الفندق في اليوم التالي لأنه لم يتمكن من الوصول بسبب حركة المرور.

وبدأ موظفو الفندق بتنظيف المطبخ بعد أن اشتكت شيلا لمسؤول الطعام، وطلبت من الموظفين عدم تنظيف المطبخ حتى يقوم مسؤول الطعام بزيارة الفندق لإجراء التفتيش، فاعتدى موظفو الفندق عليها وهددوها عندما حاولوا تسجيل فيديو للمطبخ.