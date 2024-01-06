بحالتين نادرتين.. ولادة توأمين بعامين مختلفين

MENAFN - Khaberni) خبرني - استقبل زوجان أمريكيان توأماً لم يولدا فقط في يومين مختلفين، بل في عامين متتالين، بفارق 40 دقيقة، وكذلك ستحتفل فتاتان توأم في كرواتيا بعيد ميلادهما في تاريخين مختلفين، إذ تمت ولادتهما بفارق دقيقة واحدة فقط، لكن في سنتين متتاليتين أيضاً.

فقد استقبل الأمريكيان بيلي وزوجته إيف همفري، 36 عاماً و34 عاماً، من مدينة فورهيس بولاية نيوجيرسي، توأماً لم يولدا فقط في يومين مختلفين، بل في عامين مختلفين أيضاً بفارق 40 دقيقة، بعد أن ولد عزرا همفري الأحد 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023 الساعة 11:48 مساء، التاريخ الذي يصادف تاريخ ميلاد والده بيلي نفسه، في حين ولد التوأم الشقيق إيزكيل، الاثنين، 1 من يناير/ كانون الثاني 2024 في الساعة 12:28 صباحاً في مستشفى فيرتوا فورهيس.

وقال بيلي همفري: «كنت متحمساً بشأن ولادة التوأم في التاريخ نفسه الذي يصادف عيد ميلادي، ولكنني لم أكن متأكداً تماماً مما إذا كانا سيولدان في التاريخ نفسه أم لا، ولكن ولادة أحدهما على الأقل في التاريخ نفسه نعمة كبيرة».

وقالت إيف همفري: «ذهبت إلى المستشفى في 30 ديسمبر/كانون الأول 2023، ولكن الطبيب طلب مني العودة، لأن موعد الولادة لم يحن، وذهبت في اليوم التالي حيث وضعت التوأم بفارق 40 دقيقة، لكنها كان بفارق عامين مختلفين».

إلى ذلك، ستحتفل فتاتان توأم في كرواتيا بعيد ميلادهما في تاريخين مختلفين أيضاً، بعد ولادتهما بفارق دقيقة واحدة فقط ولكن في سنتين مختلفتين، وفق ما أفاد أحد المستشفيات الأربعاء.

وُلدت إحدى الفتاتين عند الساعة 23,59 (22,59 بتوقيت غرينتش) يوم 31 كانون الأول/ديسمبر 2023، والأخرى بعد دقيقة واحدة عند منتصف الليل بتاريخ الأول من كانون الثاني/يناير 2024، وفق ما أفاد مسؤول في مستشفى بمدينة سبليت الساحلية حيث وُلدت الطفلتان.

وقال رئيس قسم أمراض الفترة المحيطة بالولادة في المستشفى دامير رويي: «إنه حقاً وضع غير عادي».

وذكّر بأنه شهد خلال مسيرته ولادة توائم في يومين مختلفين، قال إنها المرة الأولى في حياته المهنية التي يرى فيها توأمين يولدان في سنتين مختلفتين.

ولفت إلى أن هذا الفارق الضئيل يعني أن الأسرة ستحتفل بعيد ميلاد إحدى الفتاتين في ليلة رأس السنة والأخرى في اليوم الأول من السنة.