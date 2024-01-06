بحالتين نادرتين.. ولادة توأمين بعامين مختلفين

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - استقبل زوجان أمريكيان توأماً لم يولدا فقط في يومين مختلفين، بل في عامين متتالين، بفارق 40 دقيقة، وكذلك ستحتفل فتاتان توأم في كرواتيا بعيد ميلادهما في تاريخين مختلفين، إذ تمت ولادتهما بفارق دقيقة واحدة فقط، لكن في سنتين متتاليتين أيضاً.
فقد استقبل الأمريكيان بيلي وزوجته إيف همفري، 36 عاماً و34 عاماً، من مدينة فورهيس بولاية نيوجيرسي، توأماً لم يولدا فقط في يومين مختلفين، بل في عامين مختلفين أيضاً بفارق 40 دقيقة، بعد أن ولد عزرا همفري الأحد 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023 الساعة 11:48 مساء، التاريخ الذي يصادف تاريخ ميلاد والده بيلي نفسه، في حين ولد التوأم الشقيق إيزكيل، الاثنين، 1 من يناير/ كانون الثاني 2024 في الساعة 12:28 صباحاً في مستشفى فيرتوا فورهيس.
وقال بيلي همفري: «كنت متحمساً بشأن ولادة التوأم في التاريخ نفسه الذي يصادف عيد ميلادي، ولكنني لم أكن متأكداً تماماً مما إذا كانا سيولدان في التاريخ نفسه أم لا، ولكن ولادة أحدهما على الأقل في التاريخ نفسه نعمة كبيرة».
وقالت إيف همفري: «ذهبت إلى المستشفى في 30 ديسمبر/كانون الأول 2023، ولكن الطبيب طلب مني العودة، لأن موعد الولادة لم يحن، وذهبت في اليوم التالي حيث وضعت التوأم بفارق 40 دقيقة، لكنها كان بفارق عامين مختلفين».
إلى ذلك، ستحتفل فتاتان توأم في كرواتيا بعيد ميلادهما في تاريخين مختلفين أيضاً، بعد ولادتهما بفارق دقيقة واحدة فقط ولكن في سنتين مختلفتين، وفق ما أفاد أحد المستشفيات الأربعاء.
وُلدت إحدى الفتاتين عند الساعة 23,59 (22,59 بتوقيت غرينتش) يوم 31 كانون الأول/ديسمبر 2023، والأخرى بعد دقيقة واحدة عند منتصف الليل بتاريخ الأول من كانون الثاني/يناير 2024، وفق ما أفاد مسؤول في مستشفى بمدينة سبليت الساحلية حيث وُلدت الطفلتان.
وقال رئيس قسم أمراض الفترة المحيطة بالولادة في المستشفى دامير رويي: «إنه حقاً وضع غير عادي».
وذكّر بأنه شهد خلال مسيرته ولادة توائم في يومين مختلفين، قال إنها المرة الأولى في حياته المهنية التي يرى فيها توأمين يولدان في سنتين مختلفتين.
ولفت إلى أن هذا الفارق الضئيل يعني أن الأسرة ستحتفل بعيد ميلاد إحدى الفتاتين في ليلة رأس السنة والأخرى في اليوم الأول من السنة.
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