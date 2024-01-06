736 مليون دينار صادرات الصناعات العلاجية بالأردن

MENAFN - Khaberni) خبرني - أكد ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، أن صادرات القطاع نمت بشكل ملحوظ خلال العام الماضي 2023، بنسبة بلغت 6.3 بالمئة.

وقال الدكتور الأطرش، إن صادرات القطاع الفرعية الثلاث (أدوية بشرية، وأدوية بيطرية ومبيدات، ولوازم طبية)، بلغت العام الماضي نحو 736 مليون دينار، مقارنة مع 692 مليون دينار بعام 2022، ليحتل معها المرتبة السادسة بين القطاعات الأخرى لجهة الصادرات والخامسة من حيث النمو الإيجابي.

ويضم قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية 151 منشأة، برأس مال مسجل يصل لنحو 341 مليون دينار، فيما يبلغ عدد المصانع الأردنية خارج المملكة 15 مصنعا، توجد بالسعودية والجزائر ومصر والمغرب والسودان.

وأضاف أن قطاع الصناعات الدوائية البشرية شكل الحصة الأكبر من الصادرات خلال العام الماضي، بقيمة بلغت 620 مليون دينار وبنسبة نمو 19 بالمئة، مقارنة مع عام 2022، بحسب أرقام إحصائية لغرف الصناعة الثلاث بالمملكة.

ولفت إلى الدعم الذي حظي به القطاع من جلالة الملك عبدالله الثاني، ولقاء جلالته ممثلين عن القطاع الدوائي وتأكيده أهمية الحفاظ على دور الأردن الريادي وصدارته في مجال إنتاج الأدوية وضرورة التعاون بين المؤسسات، لتذليل أية عقبات تعترض عمله، وبحث ومعالجة المعوقات التى تحد من تقدمه ونهضته.

وأكد أن شمول القطاع برؤية التحديث الاقتصادي كان له الأثر الكبير في تذليل وتسهيل العديد من الإجراءات والتسريع من عمليات التسجيل التي كان لها انعكاس مباشر وايجابي على نمو الصادرات.

وتطمح رؤية التحديث الاقتصادي إلى الارتقاء بالقطاع ليصبح الأردن مركزا إقليمياً للمنتجات الدوائية، ويتمتع القطاع بقيمة مضافة عالية تصل إلى 55 بالمئة من إجمالي الإنتاج، أي ما قيمته 850 مليون دينار.

وتسعى الرؤية للارتقاء بصادرات القطاع لتصل إلى 2.1 مليار دينار، وتوظيف 16 ألفا، وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ليصل بعام 2033 إلى 1.7 مليار دينار.

كما تسعى أيضا لاستقطاب استثمارات للقطاع تقدر بنحو 1.1 مليار دينار خلال عشرة أعوام، لغايات الارتقاء بأعماله ليصبح مركزاً إقليمياً للمنتجات الدوائية، من خلال استخدام التقنيات وتطوير العقاقير الجديدة والتركيز على التوسع والدخول للأسواق الجديدة، وتحقيق الأمن الدوائي للأردن والمنطقة.

ولفت للدعم المستمر الذي توفره المؤسسة العامة للغذاء والدواء للقطاع، حيث تم أتمتة العديد من العمليات الخاصة بتسجيل الأدوية المحلية وتم فصل التحليل عن التسجيل، ما أسهم بتسريع تسجيل الأدوية المحلية وانعكس على الصادرات، فيما تم توفير العديد من القوانين والتشريعات المعاصرة والتعليمات التي من شأنها تطوير الصناعة والإرتقاء بها.

وأشار الدكتور الأطرش، للمؤتمرات والمعارض المحلية والدولية التي شاركت فيها شركات القطاع، لإبراز أهمية الأردن كمركز إقليمي للصناعة الدوائية بالمنطقة تحقيقا لتطلعات جلالة الملك، ومنها : مؤتمر الدواء الدولي الثالث، الذي نظمته المؤسسة العامة للغذاء والدواء بعنوان (الرؤى الملكية في تحقيق الأمن الدوائي) والذي شكل الركيزة الأساسية لدعم الابتكار والإبداع في الصناعة الدوائية،

ولفت إلى معرض (Arab Pharma Expo) بدورته الخامسة، والذي نظمه الاتحاد العربي لمنتجي الأدوية في عمان بمشاركة 250 شركة من مختلف بلدان العالم، و(KIHE 2023) في كازخستان، بالإضافة لمعرض ( CPHI) في إسبانيا، وغيرها العديد من المعارض.

وبين أن القطاع بقطاعاته الفرعية الثلاث، شهد اسثمارات عديدة بالعام الماضي بمقدمتها تأسيس مصنع دوائي جديد بمنطقة موبص، الذي حصل على شهادة التصنيع الجيد، وسيعمل على توفير وظائف جديدة، إلى جانب افتتاح خطوط إنتاج جديدة بمصانع أخرى تعنى بصناعة المطاعيم الحيوانية والفيتامينات والمكملات الغذائية وأشكال صيدلانية جديدة ومبتكرة.

وأشار إلى أن منتجات القطاع المصنعة محليا استطاعت الدخول لأسواق غير تقليدية، ولا سيما ببعض دول وسط آسيا وأفريقيا وأوروبا، وحصول العديد من الشركات على شهادتي التصنيع الجيد الأوروبية و( CE) التي تؤهلها للتصدير إلى الدول الأوروبية.

ولفت إلى دعم وزارة الصناعة والتجارة والتموين للقطاع من خلال برامجها التحفيزية المختلفة والتوقيع على العديد من الاتفاقات التي بموجبها حصلت الشركات على الدعم المالي لمساعدتها على النمو والازدهار، وتقديم الدعم الطاقي للشركات العاملة بالقطاع، الذي أسهم بالتحول التدريجي للطاقة البديلة والخضراء.

وأشار الدكتور الأطرش، الذي يشغل كذلك منصب المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة عمان للصناعات الدوائية، إلى أن الشركات العاملة بالقطاعات الفرعية الثلاث (أدوية بشرية وأدوية بيطرية ومبيدات ولوازم طبية)، قدمت تبرعات عينية من الأدوية والمستلزمات العلاجية بقيمة 18 مليون دينار، دعما لصمود أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غاشم.