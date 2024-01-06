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قيمة المحفزات لدى الصمود النفسي

1/6/2024 5:20:56 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قد يحتاج كثير من الناس في مراحل حياتهم إلى دوافع داخلية وخارجية تحدث في أنفسهم ما لا يستطيع أن يصنعه الدواء، وبالأخص بالنسبة إلى شخص تعرض لمحنة أصابته في ماله أو صحته أو أبنائه أو مهنته أو سمعته، فأثرت سلباً في حياته حسب شدتها، بدلت أحواله إلى الأسوأ، فما العمل؟
عندما هاجر الصحابي عبد الرحمن بن عوف من مكة إلى المدينة، ترك وراءه كل يملك من أموال وتجارة، وعندما حاول أحد الصحابة في المدينة أن يقدم له العون رفض قائلاً: بارك الله لك في أهلك لا حاجة لي في هذا دلوني على السوق. وأغناه الله بعد أن عمل في التجارة من جديد.

حصيلة المحفزات غالباً ما تكون مجدية لصاحبها، حيث أنه باستطاعتها أن تنقله من حال إلى حال أحسن، وهذا ما يحتاج إليه شخص تعرض لمحنة ما أثرت في حياته سلباً، يحتاج إلى قدرة على مواجهة التحديات وما تخلفه النكبة من تغيرات في أوضاعه.

صمود النفس بعد المحن ليس بالإنجاز الهين، لأنها تمكنت أن تصل إلى هذا الحد من الرسوخ بعد أن عانت تدهوراً أوجد فيها القلق وصعوبة في التعامل مع بعض الأمور والآخرين، لذلك استوجب عليها أن تحفز صاحبها ليتمكن من التأقلم مع المتغيرات ووضع الحلول التي ترمم ما أفسدته المحنة من أوضاع ، تمكنت من اكتساب قدر جيد من الخبرة والمهارة في التعامل مع الأخطار المماثلة في حال تعرضت لها من جديد . شعرت أنها بخير عندما استطاعت أن تعيد صاحبها إلى مستوى أدائه قبل المحنة قادر على الحياة بصورة طبيعية مع الاستفادة من تجربة واقعية.

قدرة امرأة على الصمود بعد أزمة طلاق سببت لها انعزالاً عن المجتمع الخارجي وقلق نحو الانتقادات الموجه لها قد تكون استدعت محفزاً نابعاً من النفس، وتمكن تاجر من الصمود بعد خسارة تجارته وأملاكه قد يكون استدعى محفز مصدره زوجته أو صديقه، واستطاعة موظف على الصمود بعد معاناته من الإحباط الوظيفي قد يكون استوجب محفز منبعه مدير مؤسسته.

ازدياد المحفزات سواء داخلية أم خارجية يسهم في ترسيخ الصمود النفسي أكثر لدى الفرد، تلك المحفزات التي تأتي على هيئة تفكير إيجابي من صاحب العلاقة فيدعمها بالإنجاز أو مساعدة مالية من أحد الأقارب أو كلمات تشجيع من الأصدقاء أو تكريم ومكافأة من المؤسسة التي يعمل فيها موظف، لذلك قيمة المحفزات ثمينة لدى النفس الصامدة المتجه نحو العطاء والنمو.

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