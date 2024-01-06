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وعام آخر مضى

1/6/2024 5:20:56 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ويأتي عام جديد دون أن نشعر مرة أخرى، وتستمر الحياة على الرغم من كل الفقد. قد لا نكون في المكان الذي كنا فيه، قد لا نرى من كنا نجالسهم، لم نعد نقابل الأشخاص أنفسهم، شخص حل مكان آخر.

وظيفة محل أخرى، سيارة بدل القديمة. منزل جديد أوسع. وهكذا.

قد تكون مازلت قابعاً في المكان نفسه وفي الشعور ذاته مع الأشياء نفسها، تتشابه الأيام، تتكرر الأحداث.. ما الأمر المهم إذن؟ المهم في الأمر ألا تنظر إلى الأمور التي رحلت عنك، بل انظر لما تحمله بين يديك وتساءل عن المتاح لك في هذا الوقت، غيّر تفكيرك على هذا النحو أن الماضي كان لأبيك وأبي والحاضر لي ولك والمستقبل لأبنائنا، أين نقع نحن؟ نحن في المنتصف، أي عالقون في الحاضر، كل الذي يتوجب علينا أن نعرف كيف نعيش فيه يوماً سعيداً.

واترك الأهداف الكثيرة، خذ هدفاً واحداً وتمسك به لأنه مما يقال؛ الشخص الذي يضع عدداً كبيراً من الأهداف لا يمكن أن يحقق أياً منها، وأحياناً قد يكون كل الذي نرغب فيه أن ننام بهدوء ونستيقظ متلهفين لكوب قهوة أو للقاء أحدهم. ومع مرور الأيام تذكر أن لا بأس في كل الأمور، فلا بأس إن تناولت وجبتك وحيداً أو شاهدت فيلمك المفضل لوحدك، تعود على الفقد لأن لا أحد يدوم وكن مرناً في كل الأمور.

تعود إذا سقطت في مكان ما انهض ولتبدأ من جديد، وإذا كان السطح مائلاً حاول أن تتوازن، لأن الطريق ما زال طويلاً والحكاية ما زالت مستمرة، ولا تقاس الأمور بالإنجازات الظاهرة في كثير من الأحيان يكفي أن تكون سعيداً وأن تعمل ما تحب.

وتذكر أن الدعاء يغير الأقدار فارفع يدك للذي هو أقرب لك من حبل الوريد.
فاللهم عاماً يتسع لأحلامنا وأمانينا وشغفنا.
اللهم حكايات تروى وأقلام لا تجف وأحلام لا تنتهي.


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