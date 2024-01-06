أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن تعيين مريم حارب المهيري رئيساً لمكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في منصة إكس "نعلن عن تعيين الأخت مريم حارب المهيري رئيساً لمكتب الشئون الدولية في ديوان الرئاسة وذلك مع نهاية فترتها في وزارة البيئة .. مريم حارب قدمت الكثير لدولة الإمارات في ملف البيئة والأمن الغذائي داخلياً وخارجياً .. وأشاد بها كل من تعامل معها في الداخل والخارج .. وقادت ملف الإمارات في COP28 بكل مهنية واقتدار ... فخور بها .. وننتظر منها انجازات جديدة في مهامها الوطنية القادمة" .





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