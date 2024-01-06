عقيد عراقي يتجرع سماً وينتحر

MENAFN - Khaberni) خبرني - في حادثة غريبة، أقدم ضابط عراقي على الانتحار في وسط بغداد، تاركاً وصية شرح فيها ما حدث.

فقد اتضح أن ضابطا برتبة عقيد بمديرية أمن الأفراد بوزارة الداخلية أنهى حياته شرقي العاصمة، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وأفادت المصادر بأن القوات الأمنية عثرت على جثة الضابط في شارع الفلاح بقطاع 18 ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد، موضحة أنه يسكن في قطاع 36.

كما أضافت أن الضابط انتحر بعد تناوله مواد سامة عثر عليها بالقرب منه، وترك أيضاً بجانبه ورقة كتب فيها وصيته وسبب إقدامه على هذا الفعل.

وبينت الوصية أن الضابط قتل نفسه بعدما علم أن شخصا قام بأخذ أموال من مواطنين مقابل إصدار هويات حيازة سلاح وتعيينات لهم باسمه دون علمه، مما أدى لتوريطه بقضايا مالية دفعته لإنهاء حياته.

فيما لم تقدم الجهات الأمنية الرسمية أي معلومات جديدة حول الحادث بانتظار انتهاء التحقيقات على ما يبدو.

مطالبات بمعاقبة الجناة

يذكر أن الحادثة الصعبة كانت شغلت الأوساط العراقية خلال الساعات الماضية.

فيما طالب كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة القبض على من تحدث عنهم الضابط الراحل، والتحقيق معهم، وبيان صحة ما جاء في وصيته.

وفي حال تورطهم فعلاً، طالبت التعليقات بإنزال أقسى العقوبات عليهم ليكونوا عبرة لغيرهم.