شركة أمن بحري: تلقينا تقريرا عن حدث أمني في باب المندب

MENAFN - Palestine News Network ) بريطانيا/PNN-قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إنها تلقت تقريرا عن حدث أمني بحري في منطقة باب المندب.

وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية بدعم أميركي، استهدف الحوثيون، بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.