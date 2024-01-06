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إبراهيم رئيسي: كيان الاحتلال الاسرائيلي سيزول قريبا من الوجود

1/6/2024 5:11:15 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طهران/PNN-قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن "الاحتلال الاسرائيلي سيزول قريبا من الوجود رغم الدعم الكبير الذي يتلقاه من قوى الاستكبار العالمي".

وأضاف أن المقاومة الفلسطينية التي لا تمتلك القوات الجوية والبحرية وتمتلك فقط القوات البرية، جعلت الجيش الإسرائيلي عاجزا أمام إنجازاتها.

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