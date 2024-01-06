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30 درجة مئوية تحت الصفر للمرة الأولى في أوسلو مع موجة صقيع تضرب شمال أوروبا

1/6/2024 5:11:13 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) ستوكهولم وأوسلو/PNN- انخفضت الحرارة للمرة الأولى إلى أكثر من 30 درجة مئوية تحت الصفر، اليوم السبت، في أوسلو، مع تسجيل 31,1 درجة تحت الصفر في بيورنهولت شمال العاصمة النروجية.

وسجلت هذه الحرارة، ليل الجمعة السبت، في محطة حرجية في المنطقة، حيث بلغت أعلى حرارة في الساعات الأربع العشرين الأخيرة 21,9 درجة تحت الصفر.

وقال خبير في مصلحة الأرصاد الجوية مارتن غرانيرود في تصريح لتلفزيون "ان ار كاي " الرسمي النرويجي، "الليلة الماضية كانت على الأرجح الأكثر برودة".

وفي وسط أوسلو، تدنت الحرارة إلى 21,5 درجة مئوية تحت الصفر.

وتضرب موجة صقيع شمال أوروبا منذ أيام قليلة مع تسجيل مستوى قياسي بلغ 43,6 درجة مئوية دون الصفر شمال السويد، الأربعاء الماضي، وهي أدنى حرارة تسجل منذ 25 عاما في شهر كانون الثاني/يناير على أراضيها.

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