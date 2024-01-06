30 درجة مئوية تحت الصفر للمرة الأولى في أوسلو مع موجة صقيع تضرب شمال أوروبا

(MENAFN
- Palestine News Network )
ستوكهولم وأوسلو/PNN- انخفضت الحرارة للمرة الأولى إلى أكثر من 30 درجة مئوية تحت الصفر، اليوم السبت، في أوسلو، مع تسجيل 31,1 درجة تحت الصفر في بيورنهولت شمال العاصمة النروجية.
وسجلت هذه الحرارة، ليل الجمعة السبت، في محطة حرجية في المنطقة، حيث بلغت أعلى حرارة في الساعات الأربع العشرين الأخيرة 21,9 درجة تحت الصفر.
وقال خبير في مصلحة الأرصاد الجوية مارتن غرانيرود في تصريح لتلفزيون "ان ار كاي " الرسمي النرويجي، "الليلة الماضية كانت على الأرجح الأكثر برودة".
وفي وسط أوسلو، تدنت الحرارة إلى 21,5 درجة مئوية تحت الصفر.
وتضرب موجة صقيع شمال أوروبا منذ أيام قليلة مع تسجيل مستوى قياسي بلغ 43,6 درجة مئوية دون الصفر شمال السويد، الأربعاء الماضي، وهي أدنى حرارة تسجل منذ 25 عاما في شهر كانون الثاني/يناير على أراضيها.
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