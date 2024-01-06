الوقوف على قدم واحدة.. اختبار بسيط يخبرك الكثير عن صحتك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف أحد كبار الأطباء عن اختبار صحي بسيط مدته 10 ثوانٍ يمكن أن يعطيك فكرة عن حالتك الصحية والمدة التي قد تعيشها.يتضمن الاختبار الوقوف على ساق واحدة لمدة 10 ثوانٍ، ويقال إنه يكشف معلومات مهمة حول حالتك البدنية ومتوسط العمر المتوقع المحتمل.



ووجدت دراسة أن 348 شخصاً، معظمهم فوق السبعينات ويعانون من مرض السكري، لم يتمكنوا من التوازن على ساق واحدة لمدة 10 ثوانٍ.



وبعد فترة متابعة من عام 2008 إلى عام 2020، تبين أن 17.5% من هؤلاء الأفراد توفوا.

واقترحت الدراسة أن الأشخاص الذين لا يستطيعون الحفاظ على التوازن لمدة 10 ثوانٍ وهم يقفون على قدم واحدة، لديهم احتمالية وفاة أعلى بنسبة 84%.



واستنتج الباحثون أن صعوبة التوازن قد تعني تدهوراً في قوة العضلات مما يزيد من خطر السقوط، وقد تشير إلى مخاطر صحية كامنة.



وقال الدكتور كلاوديو جيل أراوجو، إن ممارسة بعض التمارين قد تحسن التوازن لدى الإنسان، وتشمل تمارين التوازن رفع الكعبين عن الأرض والثبات على هذه الوضعية لمدة ثلاث ثوان، ثم خفضهما مرة أخرى.



كما يتضمن تمرين آخر وضع إحدى القدمين أمام كعب القدم الأخرى مباشرة والحفاظ على هذه الوضعية لمدة 10 ثوانٍ قبل تبديل القدمين.



ويمكن لنشاط المشي البسيط أن يعزز التنسيق بين العين والجسم، كما أن المشي المنتظم مع روتين اليوغا يمكن أن يؤدي أيضاً إلى نتائج إيجابية.



وأوضح الدكتور سيتور كونوتسور، إن النتائج الحالية تشير إلى أن الوقوف على قدم واحدة لمدة 10 ثوانٍ هو أداة عملية محتملة يمكن استخدامها في الممارسة السريرية الروتينية لتحديد الأفراد في منتصف العمر وكبار السن المعرضين لخطر كبير للوفاة.

24

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة