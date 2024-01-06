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الصداع النصفي يزيد خطر حوادث المرور لكبار السن

1/6/2024 5:10:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أشارت أبحاث جديدة إلى أن كبار السن هم أكثر عرضة بـ 3 مرات للتعرض لحادث سيارة بعد تشخيص إصابتهم بالصداع النصفي حديثاً.
ولفتت نتائج البحث الذي أجري في جامعة كولورادو، إلى أن الأدوية المستخدمة لعلاج الصداع النصفي لا تحد من مخاطر الحوادث المرورية.


ووفق "هيلث داي"، تتبع الباحثون أكثر من 2500 سائق أعمارهم بين 65 و79 عاماً في 5 مواقع في الولايات المتحدة.


وأظهرت النتائج أن التشخيص السابق للصداع النصفي لا يبدو أنه يؤثر على خطر اصطدام السائق.


ووجد الباحثون أن التشخيص الجديد للصداع النصفي أدى إلى زيادة خطر الإصابة بالصداع النصفي بمقدار 3 أضعاف خلال عام واحد.


ونظراً لتزايد عدد السكان الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، دعت نتائج البحث إلى اتخاذ إجراءات للحدث من المخاطر المرورية لهذه الفئة العمرية.

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