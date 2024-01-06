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الرئيس الإيراني: الكيان الصهيوني سيزول قريبا من الوجود

1/6/2024 5:10:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن "الكيان الصهيوني سيزول قريبا من الوجود رغم الدعم الكبير الذي يتلقاه من قوى الاستكبار العالمي".


وأضاف أن المقاومة الفلسطينية التي لا تمتلك القوات الجوية والبحرية وتمتلك فقط القوات البرية، جعلت الجيش الإسرائيلي عاجزا أمام انجازاتها.


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