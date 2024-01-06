الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين في الخليل بينهم عمال من غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ستة فلسطينيين في الخليل، بينهم عمال من قطاع غزة.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، باعتقال الاحتلال أربعة عمال من غزة، بعد اقتحام بلدة الشيوخ شرق مدينة الخليل، وتفتيش عدة منازل، وهم: داوود رياض السواتيري، ومحمود رياض السواتيري، ومحمد رائد السواتيري، ومحمد الصفدي.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يطا جنوبا، وفتشت عدة منازل، واعتقلت الشقيقين محمد وشاهر الحروش، واستولت على مركبتهما.
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