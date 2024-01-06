الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين في الخليل بينهم عمال من غزة

MENAFN - Al Wakeel News)اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ستة فلسطينيين في الخليل، بينهم عمال من قطاع غزة.



وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، باعتقال الاحتلال أربعة عمال من غزة، بعد اقتحام بلدة الشيوخ شرق مدينة الخليل، وتفتيش عدة منازل، وهم: داوود رياض السواتيري، ومحمود رياض السواتيري، ومحمد رائد السواتيري، ومحمد الصفدي.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يطا جنوبا، وفتشت عدة منازل، واعتقلت الشقيقين محمد وشاهر الحروش، واستولت على مركبتهما.

