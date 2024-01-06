دراسة: اضطرابات النوم تضعف الذاكرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت دراسة جديدة إن النوم غير الصحي في سنوات الـ 30 والـ 40 من العمر يضعف الذاكرة في منتصف العمر.وتابع فريق البحث من جامعة كاليفورنيا 526 شخصاً متوسط أعمارهم 40 عاماً، واستمرت المتابعة لمدة 11 عاماً، ارتدى خلالها المشاركون جهاز تتبع على المعصم، لرصد توقيت وعدد ساعات النوم، ومعدل الحركة التي تقطع الاستغراق في النوم.



ووجد الباحثون أن 49% من المشاركين لديهم درجة ما من اضطرابات النوم، وتم تقسيمهم إلى 4 مجموعات حسب شدة الاضطراب.



وبحسب "الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب"، تبين أن الذين لديهم أكبر معدل من اضطرابات النوم كانوا أكثر تراجعاً في الاختبارات المعرفية بعد 10 سنوات.



وحذرت النتائج من مخاطر "تجزئة النوم" على القدرات المعرفية وصحة الذاكرة، حيث تبين أنها تسرع تدهور الذاكرة بمقدار الضعف.



وأشار البحث إلى أن عمق النوم وعدم اضطرابه يلعب دوراً أكثر أهمية من عدد ساعاته في الحفاظ على صحة الذاكرة.

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