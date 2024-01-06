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جمع أكثر من 200 دينار.. ضبط متسول في مسجد بالزرقاء يتقاضى راتبا تقاعديا

1/6/2024 5:10:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضبطت كوادر مديرية تنمية الزرقاء أمس الجمعة، متسولاً في أحد مساجد الزرقاء، يجلس على كرسي متحرك ويعاني من بتر رجله ويكشف عنها أمام المصلين لاستدرار عواطفهم، حيث كانت حصيلة المبلغ الذي جمعه بعد صلاة الجمعة أكثر من مئتي دينار أردني.
وبين مدير التنمية الاجتماعية في الزرقاء الدكتور جواد أبو الغنم أن هذا المتسول تم ضبطه أكثر من مرة وهو يتقاضى راتب تقاعد مدني، كما تم ضبط 6 أشخاص آخرين، وذلك ضمن الحملات الميدانية اليومية التي تنفذها لجنتا المديرية المعنيتان بمكافحة هذه الظاهرة، حيث أن جميع المتسولين الذين تم ضبطهم هم من مكرري التسول.
كما أشار إلى أن المديرية ضبطت خلال العام الماضي 2023، أكثر من 300 متسول أغلبيتهم رجال وأحداث، إلى جانب نساء من جنسيات عربية، إذ أن تركز المتسولين يزداد في فترتي الصباح والمساء على الإشارات الضوئية أثناء خروج الموظفين لعملهم وعند انتهاء دوامهم، مناشداً المواطنين بتغليب العقل على العاطفة وعدم الانخداع بحيل المتسولين وأساليبهم الكاذبة واللعب على عواطفهم.
وأوضح أبو الغنم، أن هناك إجراءات إدارية يتم اتخاذها بحق المضبوطين المكررين للتسول، ومنها التحويل إلى الحاكم الإداري فيما يخص البالغين، أو إلى مركز الزرقاء لرعاية الأحداث بالنسبة للقاصرين، وعمل دراسة اجتماعية للوقوف على حقيقة أوضاعهم الاجتماعية، إذ أن الحملات التي تقوم بها المديرية متواصلة.
وطالب المواطنين التبليغ عن أية حالة تسول للإمساك بها، من خلال رقم الهاتف على موقع وزارة التنمية أو الإيميل، لإتخاذ الإجراء المناسب بحق هؤلاء المتسولين.




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