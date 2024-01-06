شركة أمن بحري: تلقينا تقريرا عن حدث أمني في باب المندب

شركة أمن بحري: تلقينا تقريرا عن حدث أمني في باب المندب
التاريخ
1/6/2024 5:10:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إنها تلقت تقريرا عن حدث أمني بحري في منطقة باب المندب.
وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية بدعم أميركي، استهدف الحوثيون، بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.
MENAFN06012024000208011052ID1107690465
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.