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شركة أمن بحري: تلقينا تقريرا عن حدث أمني في باب المندب

1/6/2024 5:10:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إنها تلقت تقريرا عن حدث أمني بحري في منطقة باب المندب.


وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية بدعم أميركي، استهدف الحوثيون، بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.


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