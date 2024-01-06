فيديو .. انفجار نافذة طائرة ركاب يجبرها على الهبوط اضطرارياً في أمريكا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت تقارير إعلامية أن طائرة تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز قامت بهبوط اضطراري في ولاية أوريغون يوم أمس الجمعة بعد أن انفجرت نافذة وجزء من جسم الطائرة في الجو.أرسل أحد الركاب إلى قناة KATU-TV صورة تظهر فجوة كبيرة في جانب الطائرة بجوار مقاعد الركاب. ولم يتضح على الفور ما إذا كان أي شخص قد أصيب. وقالت شركة الطيران إنها تحقق فيما حدث .



وأكدت الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني:“تعرضت رحلة خطوط ألاسكا الجوية رقم 1282 من بورتلاند، أوريغون، إلى أونتاريو، كاليفورنيا، لحادث هذا المساء بعد وقت قصير من المغادرة”. "هبطت الطائرة بسلام في مطار بورتلاند الدولي وعلى متنها 174 راكبا و6 من أفراد الطاقم".

البيان