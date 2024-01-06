Saturday, 06 January 2024 02:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


22 شهيدا في خانيونس منذ فجر اليوم

1/6/2024 5:10:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت قناة الأقصى الفضائية إن عدد شهداء مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة ارتفع إلى 22 شهيدا منذ فجر اليوم السبت.


ومنذ فجر اليوم تشن قوات الاحتلال قصفا جويا ومدفعيا عنيفا على شرق وغرب ووسط خانيونس، كما تحاول قوات الاحتلال التوغل نحو وسط المدينة لكنها تواجه بمقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية.


MENAFN06012024000208011052ID1107690463

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث