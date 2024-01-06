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حزب الله: استهدفنا موقع المطلة وثكنة هونين

1/6/2024 5:10:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال حزب الله اللبناني إنه استهدف موقع المطلة الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، وحقق فيه إصابة مباشرة.


وأضاف الحزب في بيان منفصل أنه استهدف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة هونين بالأسلحة المناسبة، وحقق بهم إصابة مباشرة.


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