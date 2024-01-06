حزب الله: استهدفنا موقع المطلة وثكنة هونين
التاريخ
1/6/2024 5:10:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال حزب الله اللبناني إنه استهدف موقع المطلة الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، وحقق فيه إصابة مباشرة.
وأضاف الحزب في بيان منفصل أنه استهدف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة هونين بالأسلحة المناسبة، وحقق بهم إصابة مباشرة.
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