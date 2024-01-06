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التربية: 32 ألف طالب يتقدم لامتحان التكميلي غداً

1/6/2024 5:10:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة التربية والتعليم إن عدد الطلبة المسجلين لتقديم امتحان يوم غد الأحد الموافق السابع من كانون ثاني 2024 هو 32425 طالبا وطالبة.


وأضافت التربية في بيان لها أنها بدأت اليوم عملية تصحيح الأسئلة المقالية لمبحث اللغة العربية في مراكز التصحيح المعتمدة .


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