التربية: 32 ألف طالب يتقدم لامتحان التكميلي غداً

التربية: 32 ألف طالب يتقدم لامتحان التكميلي غداً
التاريخ
1/6/2024 5:10:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة التربية والتعليم إن عدد الطلبة المسجلين لتقديم امتحان يوم غد الأحد الموافق السابع من كانون ثاني 2024 هو 32425 طالبا وطالبة.
وأضافت التربية في بيان لها أنها بدأت اليوم عملية تصحيح الأسئلة المقالية لمبحث اللغة العربية في مراكز التصحيح المعتمدة .
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