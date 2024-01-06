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إصابات واعتقالات بينهم سيدتان خلال اقتحام الاحتلال مناطق في طولكرم

1/6/2024 5:10:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب شاب، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عقب اقتحام بلدة بلعا شرق طولكرم، كما اعتقلت ثلاثة فلسطينيين بينهم سيدتان من ضاحية شويكة شمالا.


وذكرت مصادر لـ"وفا "، أن الشاب أصيب بالرصاص في أطرافه السفلية، وتم نقله الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم.


وأضافت، أن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة ونشر قناصتها على إحدى البنايات العالية، وسط اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة.


وداهمت قوات الاحتلال أحد المحال التجارية وسط البلدة، بعد تفجير بوابته وتفتيشه وتخريب محتوياته، واعتقلت صاحبه المواطن الفلسطيني فادي شوكت عمير، كما داهمت مبنى روضة بلعا، وفتشتها.


وفي السياق، أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين في مواجهات اندلعت بعد اقتحام قوات الاحتلال بلدة عنبتا شرق طولكرم، وتم نقل الإصابات الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، إحداها بالكتف وإصابتين بالأرجل، ووصفت حالات جميع المصابين بالمستقرة.


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