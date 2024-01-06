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ديلي إكسبرس: قادة الغرب باتوا يعتبرون أن تقسيم أوكرانيا السبيل الوحيد لتحقيق السلام

1/6/2024 5:10:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "ديلي إكبرس" أن السياسيين الأمريكيين والغربيين يرون أن تقسيم أوكرانيا السبيل الوحيد لتحقيق السلام وإنهاء الحرب التي باتت تثقل كاهلهم.
ووفقا للصحيفة فقد وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة والغرب في مأزق كبير مع دخول الأزمة الأوكرانية مرحلة جديدة، وتتزايد هذه المخاوف مع احتمال فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة الذي سيوقف المساعدات المقدمة لكييف.


ونقلت الصحيفة عن أحد الخبراء قوله، إن المشرعين في الولايات المتحدة بدأوا يدركون أن تقسيم أوكرانيا وإبقاء سيطرة روسيا عل الأجزاء التي استعادتها هو السبيل الوحيد لإخراج واشنطن من مأزقها وإنهاء الحرب.


وأشارت الصحيفة إلى تصريحات بعض الخبراء الذين يرون أن الولايات المتحدة قد تتخذ هذه الخطوة لتقسم أوكرانيا وإنهاء الحرب، خلافا لرغبة الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي المتمثلة في مواصلة القتال.


وشرعت وسائل الإعلام الغربية في تسليط الضوء على حقيقة أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو" بدأوا يشعرون باليأس من الأزمة الأوكرانية، وأن الدعم المقدم للرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي آخذ في التناقص.


وذكرت شبكة NBC أن المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين يبحثون مع كييف العواقب المحتملة لمفاوضات السلام مع روسيا، بما في ذلك ما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق.

RT

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