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الهواري: مستمرون بتطوير البنى التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية

1/6/2024 5:10:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم السبت في محافظة إربد مركز صحي كفر أسد وتوسعة مركز صحي كفر يوبا الشامل واستحداث عيادات الاختصاص فيه، بحضور محافظ إربد رضوان العتوم وعدد من نواب المحافظة ومجلس المحافظة والأمين العام للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول ومدير إدارة الرعاية الصحية الأولية الدكتور رياض الشياب ومدير صحة المحافظة الدكتور شادي بني هاني.
وأكد الهواري اهتمام وزارة الصحة بتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية في كافة محافظات المملكة، مشيراً إلى أنّ افتتاح وتوسعة المركزين الصحيين في محافظة إربد جاء بهدف التسهيل على المواطنين من سكان المنطقتين في المحافظة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية.
وقال الهواري إنّ وزارة الصحة تسير بخطى ثابتة نحو تطوير البنى التحتية لمستشفياتها ومراكزها الصحية بهدف توفير البيئة المناسبة والملائمة لتقديم الخدمة الصحية الفضلى للمرضى والمراجعين بجهود كوادرها الطبية، والتمريضية، والفنية، والإدارية.
وأشار إلى أنّ تطوير البنى التحتية والاهتمام بتطوير الكوادر الصحية يأتي تنفيذاً لاستراتيجية الوزارة للأعوام 2023-2025 التي تبنت نموذج الصحة العامة والطب الوقائي ونموذج صحة الاسرة في الرعاية الصحية الأولية واعتبرته محورياً تسعى من خلاله لتحقيق أحد أهم أهدافها الاستراتيجية المتعلق بتحسين الوصول والحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية والوقائية بجودة وعدالة وبمشاركة مجتمعية فاعلة.
وقال "إنّ وزارة الصحة مستمرة بالنهوض بواقع الخدمات الصحية بكفاءة وفاعلية وتقوم بتطوير خدمات الرعاية الصحية في المملكة وصولاً لتحقيق هذا الهدف"، لافتاً إلى أنّ العام الحالي سيشهد العديد من الإنجازات والتطور في خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية.
وبين الهواري أنه تم رفد المركزين الصحيين بالكوادر الطبية اللازمة في العديد من الاختصاصات الطبية، حيث سيقدم مركز صحي كفر أسد عددا من الخدمات العلاجية تشمل طب الأسرة والأطفال والباطنية والنسائية والتوليد والطب العام ومعالجة اللثة وطب الأسنان العام، ويحتوي على مختبر دم، وصيدلية، وعيادة أمومة وطفولة.
فيما سيقدم مركز صحي كفر يوبا الشامل، بحسب الهواري، الخدمات العلاجية من طب الأسرة والأطفال والباطنية والنسائية والتوليد والطب العام والتركيبات السنية وتقويم الأسنان وعلاج اللثة وطب الأسنان العام، كما يحتوي المركز على مختبر دم ومختبر أسنان وأشعة، وصيدلية، وعيادة أمومة وطفولة.
وبلغت تكلفة عطاء انشاء مركز صحي كفر أسد مبلغ مليون وثلاثمائة ألف دينار ضمن موازنات اللامركزية وبمساحة بناء 2040 متر مربع ليقدم بذلك خدماته الصحية لأكثر من 16 ألف نسمة، فيما بلغت تكلفة عطاء توسعة وإعادة تأهيل مركز صحي كفر يوبا الشامل مبلغ 720 ألف دينار تم تمويلها من موازنات اللامركزية وبمساحة توسعة جديدة للبناء بلغت 660 متر مربع، لتصل اجمالي المساحة بعد التوسعة إلى 1610 متر مربع وليقدم خدماته لحوالي 27 ألف نسمة.




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