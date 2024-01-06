ازدياد المستوطنات بشكل غير مسبوق بالضفة الغربية منذ 7 اكتوبر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت حركة "السلام الآن" غير الحكومية الإسرائيلية في تقرير جديد، أن عدد المستوطنات الإسرائيلية والطرق الجديدة المقامة للمستوطنين، ازداد "بشكل غير مسبوق" في الضفة الغربية المحتلة، منذ بداية الحرب في قطاع غزة.
واستنادا إلى تقرير نشرته اليوم السبت، فقد أقيمت 9 "بؤر استيطانية" في الضفة الغربية خلال الأشهر الثلاثة للحرب على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي، بالإضافة إلى 18 طريقا جديدا تم تعبيدها أو السماح بها من جانب المستوطنين.
وقالت الحركة، إن الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر على غزة، يستغلها مستوطنون متطرفون، لتثبيت حالة أمر واقع على الأرض وبالتالي السيطرة على مساحات أكبر من المنطقة (ج)، من الضفة الغربية المحتلة.
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