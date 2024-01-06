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ازدياد المستوطنات بشكل غير مسبوق بالضفة الغربية منذ 7 اكتوبر

1/6/2024 5:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت حركة "السلام الآن" غير الحكومية الإسرائيلية في تقرير جديد، أن عدد المستوطنات الإسرائيلية والطرق الجديدة المقامة للمستوطنين، ازداد "بشكل غير مسبوق" في الضفة الغربية المحتلة، منذ بداية الحرب في قطاع غزة.


واستنادا إلى تقرير نشرته اليوم السبت، فقد أقيمت 9 "بؤر استيطانية" في الضفة الغربية خلال الأشهر الثلاثة للحرب على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي، بالإضافة إلى 18 طريقا جديدا تم تعبيدها أو السماح بها من جانب المستوطنين.


وقالت الحركة، إن الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر على غزة، يستغلها مستوطنون متطرفون، لتثبيت حالة أمر واقع على الأرض وبالتالي السيطرة على مساحات أكبر من المنطقة (ج)، من الضفة الغربية المحتلة.


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