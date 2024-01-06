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الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب باستاد المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية

1/6/2024 4:33:38 AM
(MENAFN- Youm7) تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم باستاد المدينة الإولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان قد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية.




الرئيس السيسي يصافح لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم




 الرئيس السيسي يتفقد تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم




 الرئيس السيسي مع لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم





الرئيس السيسي وصورة تذكارية مع لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم





الرئيس السيسي يصافح لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم





الرئيس السيسي يصافح الجهاز الفنى للمنتخب الوطني لكرة القدم





الرئيس السيسي مع لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم





الرئيس السيسي وصورة تذكارية مع المنتخب الوطني لكرة القدم




الرئيس السيسي مع لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم










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