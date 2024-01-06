الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب باستاد المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية

(MENAFN
- Youm7) تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم باستاد المدينة الإولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وكان قد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية.
الرئيس السيسي يصافح لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم
الرئيس السيسي يتفقد تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم
الرئيس السيسي مع لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم
الرئيس السيسي وصورة تذكارية مع لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم
الرئيس السيسي يصافح لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم
الرئيس السيسي يصافح الجهاز الفنى للمنتخب الوطني لكرة القدم
الرئيس السيسي مع لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم
الرئيس السيسي وصورة تذكارية مع المنتخب الوطني لكرة القدم
الرئيس السيسي مع لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم
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