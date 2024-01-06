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الرئيس السيسى يوفد مندوبين للأرمن الأرثوذكس والأدفنتست السبتيين للتهنئة بعيد الميلاد

1/6/2024 4:33:38 AM
(MENAFN- Youm7) أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم السبت كلا من، محمد رضا الأمين برئاسة الجمهورية إلى طائفة الأرمن الأرثوذكس، واللواء شرطة أحمد طاهر أحمد السيد نصر إلى طائفة الأقباط "الأدفنتست السبتيين"؛ للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.








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