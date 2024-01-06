الرئيس السيسى يوفد مندوبين للأرمن الأرثوذكس والأدفنتست السبتيين للتهنئة بعيد الميلاد

الرئيس السيسى يوفد مندوبين للأرمن الأرثوذكس والأدفنتست السبتيين للتهنئة بعيد الميلاد
التاريخ
1/6/2024 4:33:38 AM
(MENAFN
- Youm7) أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم السبت كلا من، محمد رضا الأمين برئاسة الجمهورية إلى طائفة الأرمن الأرثوذكس، واللواء شرطة أحمد طاهر أحمد السيد نصر إلى طائفة الأقباط "الأدفنتست السبتيين"؛ للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.
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