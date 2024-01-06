كنائس فلسطين تبدأ احياء شعائرها الدينية بعيد الميلاد المجيد

MENAFN - Youm7) تبدأ الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي في فلسطين، اليوم السبت، احياء الشعائر الدينية بعيد الميلاد المجيد،بعد الغاء كافة الاحتفالات وأجواء البهجة والفرحة المعتادة، اسنادا وتضامنا مع أهلنا في قطاع غزة،الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وستبدأ المواكب بالوصول بدءا من الساعة الثامنة والنصف صباحا، لموكب السريان، وبعده الأقباط، وعند الظهيرة موكب بطريرك الروم الأرثوذكس ثيوفلوس الثالث، وختاما بموكب الاحباش عصرا.

وقال رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا، "حال مدينة بيت لحم كما كانت عليه في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، وعيد الميلاد حسب التقويم الغربي، فقد اتشحت بالسواد، حدادا على أرواح الشهداء الأبرياء من الأطفال، والنساء، والشيوخ في قطاع غزة، والضفة الغربية".

وأضاف: رغم بطش الاحتلال وسياسته الرامية الى التهجير، نؤكد تمسكنا أكثر من أي وقت بالرسالة التي جاء بها السيد المسيح عليه السلام، وهي: السلام، والأمن، والمحبة، واننا باقون صامدون متمسكون بالأرض".

بدوره، قال الناطق الرسمي باسم بطريركية الروم الارثوذكسية المقدسية الأب عيسى مصلح "نطالب المجتمع الدولي بالتدخل، وأخذ مسؤوليته الكاملة بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها بحق الأبرياء".

وأضاف مصلح، ان طفل المغارة والسلام اليوم حزين، بسبب ما تمر به الأراضي الفلسطينية عامة، وبيت لحم خاصة، أمام نزف الدماء، وغياب الزوار والحجاج عنها من كافة أنحاء العالم، على خلاف مما كانت عليه سابقا"، مشيرا إلى أن رسالتنا

للعالم من مدينة مهد السلام، التي تعيش أجواءً من الحزن والأسى، هي "أن شعب فلسطين على قلب واحد نحو تحقيق الأهداف الوطنية، واقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس".