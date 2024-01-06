حزب الله: أطلقنا 62 صاروخا على قاعدة إسرائيلية ردا على اغتيال العارورى

حزب الله: أطلقنا 62 صاروخا على قاعدة إسرائيلية ردا على اغتيال العارورى
التاريخ
1/6/2024 4:33:37 AM
(MENAFN
- Youm7) قال حزب الله اللبناني: "أطلقنا 62 صاروخا على قاعدة ميرون العسكرية الإسرائيلية بالجليل الأعلى في رد أولي على جريمة اغتيال العاروري"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
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