Saturday, 06 January 2024 12:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حزب الله: أطلقنا 62 صاروخا على قاعدة إسرائيلية ردا على اغتيال العارورى

1/6/2024 4:33:37 AM
(MENAFN- Youm7) قال حزب الله اللبناني: "أطلقنا 62 صاروخا على قاعدة ميرون العسكرية الإسرائيلية بالجليل الأعلى في رد أولي على جريمة اغتيال العاروري"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".








MENAFN06012024000132011024ID1107690429

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث