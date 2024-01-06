غارات إسرائيلية على مناطق لبنانية.. والفصائل ترد بالصوارخ على المطلة

MENAFN - Youm7) أعلنت وسائل إعلام لبنانية، تعرض منطقة بلدة عيتا الشعب الحدودية، لغارات إسرائيلية، كما تم استهداف المنطقة الواقعة بين بليدا وعيترون.

فيما ردت الفصائل في لبنان، اليوم السبت، بقصف مستوطنة " المطلة" في الأراضي المحتلة.

من جانبه أعلنت حزب الله في بيان، اليوم السبت، استهداف قاعدة "ميرون" الإسرائيلية بـ62 صاروخاً في إطار الرد الأوّلي على جريمة اغتيال

صالح العاروري

في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وبحسب قناة الميادين، ذكر البيان أنّ "حزب الله استهدفت قاعدة "ميرون" ‏للمراقبة الجوية بـ62 صاروخاً من أنواع متعدّدة، مؤكّدةً إيقاع إصابات مباشرة ‏ومؤكّدة في القاعدة.

وأوضح الحزب، أنّ قاعدة "ميرون" للمراقبة الجوية "تقع على قمّة جبل الجرمق في شمالي فلسطين ‏المحتلة، وهي أعلى قمّة جبل في فلسطين المحتلة، وتُعتبر قاعدة "ميرون" مركزاً للإدارة ‏والمراقبة والتحكّم الجوّي الوحيد في شمالي الكيان الغاصب ولا بديل رئيسياً عنها، ‏وهي واحدة من قاعدتين أساسيتين في كامل الكيان الغاصب وهما: "ميرون" شمالاً، ‏والثانية "متسبيه رامون" جنوباً".‏