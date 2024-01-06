مياه الجيزة: انتهاء أعمال الصيانة بأبو النمرس وعودة المياه تدريجيا

(MENAFN
- Youm7) أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ، الانتهاء من أعمال الصيانة بخط المياه قطر 600مم بطريق مصر أسيوط البطئ، وكذا أعمال التطهير بمحطة مياه أبو النمرس.
وأوضحت الشركة، أنه تم إعادة فتح المياه لتصل تدريجيًا لمناطق "ابو النمرس، ترسا، نزلة الأشطر، شبرامنت، منيل شيحه" بمركز أبو النمرس.
وكانت الشركة قد أعلنت في بيانٍ سابق لها، انقطاع المياه ببعض مناطق أبو النمرس نتيجة أعمال الصيانة والتطهير بمحطة مياه أبو النمرس.
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