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مياه الجيزة: انتهاء أعمال الصيانة بأبو النمرس وعودة المياه تدريجيا

1/6/2024 4:33:34 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ، الانتهاء من أعمال الصيانة بخط المياه قطر 600مم بطريق مصر أسيوط البطئ، وكذا أعمال التطهير بمحطة مياه أبو النمرس.



وأوضحت الشركة، أنه تم إعادة فتح المياه لتصل تدريجيًا لمناطق "ابو النمرس، ترسا، نزلة الأشطر، شبرامنت، منيل شيحه" بمركز أبو النمرس.



وكانت الشركة قد أعلنت في بيانٍ سابق لها، انقطاع المياه ببعض مناطق أبو النمرس نتيجة أعمال الصيانة والتطهير بمحطة مياه أبو النمرس.




















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