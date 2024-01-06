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مرصد الأزهر يشيد بتحديد جلسة لنظر دعوى جنوب أفريقيا ضد العدوان على غــزة

1/6/2024 4:33:34 AM
(MENAFN- Youm7) ثمّن مرصد الأزهر الموقف الذي اتخذته جنوب أفريقيا منذ اندلاع العدوان الصهـيوني على غــزة، مؤكدًا أنّ هذا الموقف ينم عن فهم لحقيقة الأوضاع التي يعيشها الفلسـطينيون بقطاع غـزة، مشدّدًا على أهمية التعامل مع هذه القضية بحيادية ونزاهة حفاظًا على حقوق الشعب الفلسـطيني في حياة مستقرة وآمنة، وأن يتصدى العالم بالقانون الإنساني قبل الوضعي لهذا الإرهاب والإجرام الذي لم يعرف التاريخ له مثيلًا.







وأعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي تحديد أيام 11-12 يناير 2024 للنظر في المذكرات المقدمة من جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهـيوني بتهمة ارتكاب مجازر جماعية وعمليات إبادة للمدنيين في قطاع غـزة؛ إذ تطلب جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية أن تأمر الكيان الصهيوني بتعليق عملياته العسكرية بأثر فوري، في الدعوى التي قابلها الكيان بالرفض والإنكار.



ووفقًا لبيان صادر عن المحكمة: "ستعقد جلسات علنية في لاهاي بشأن الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهـيوني؛ حيث سيتحدث ممثلو جنوب إفريقيا في جلسة المحكمة في 11 من يناير، وفي 12 من يناير سيكون عرض الموقف من الجانب الصهـيوني".



كانت محكمة العدل الدولية قد أعلنت في وقت سابق أن جنوب أفريقيا قدمت طلبًا في 29 من ديسمبر 2023م لاتخاذ إجراءات قضائية ضد الكيان الصهـيوني على خلفية أعمال الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غـزة، وهو ما أكده بيان جاء فيه: "أكدت جنوب أفريقيا أن أفعال الكيان الصهـيوني تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة للقضاء على فلسطـينيي غــزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية الإثنية الأوسع أي الفلسـطينيين".



وقابل الكيان الصهــيوني الدعوى بالرفض والإنكار، إذ رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الصهـيونية "ليور هيات" في تغريدة على منصة إكس، دعوى جنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أن القضية لا أساس لها، ملقيًا باللائمة على حركة حـمـاس، معتبرًا أن رفع جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية يعد تشهيرًا ترفضه السلطات الصهـيونية.


















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