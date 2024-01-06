تفتح أبوابها الساعة الخامسة.. تعرف على كاتدرائية ميلاد المسيح

(MENAFN
- Youm7) تفتح
كاتدرائية
ميلاد
المسيح
فى
العاصمة
الإدارية
الجديدة
أبوابها
فى
الخامسة
مساء
الليلة،
حيث
يترأس
البابا
تواضروس الثانى
قداس
عيد
الميلاد
الليلة، بحضورعدد
كبير
من
الشخصيات
العامة
والوزراء
والمحافظين
وكبار
رجال
الدولة.
وخلال
السطور
التالية
ننشر
أبرز
المعلومات
عن
كاتدرائية
ميلاد
المسيح
بالعاصمة
الإدارية
الجديدة.
1 -
تقع
شرق
مشروع
أرض
المعارض
(إكسبو)،
جنوبى
الحديقة
المركزية
بالعاصمة
الإدارية
الجديدة.
2 -
تقع
على
مساحة
15
فدانًا
بزيادة
2
فدان
عن
الكاتدرائية
في
العباسية،
أى
ما
يعادل
10 آلاف
متر
مربع.
3 –
تستوعب
من
المصلين
8200
فرد.
4 –
تصنف
كأكبر
كنيسة
فى
الشرق
الأوسط.
5 -
بلغ
عدد
العمالة
في
تنفيذ
الكاتدرائية
نحو
8000
عامل
ما
بين
مهندسين
وفنيين
وعمال.
6 -
استغرق
العمل
بها
نحو
23
شهرًا،
من
فبراير
2017
إلى
نهاية
ديسمبر
2018.
7 –
تم
تزيين
الكاتدرائية
بـ
73
أيقونة
تحكى
حياة
السيد
المسيح
والقديسين
المصريين.
8 –
يحيط
بالكاتدرائية
سور
من
الخرسانة
المسلحة
بارتفاع
6 أمتار
يتخلله
4
بوابات
رئيسية.
9 -
تحتوى
على
مبنى
للمقر
البابوى
وصالة
استقبال
وقاعة
اجتماعت
ومكاتب
إدارية.
10 -
تحتوى
على
قاعة
كبيرة
متحف
لتاريخ
الكنيسة
القبطية.
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