تفتح أبوابها الساعة الخامسة.. تعرف على كاتدرائية ميلاد المسيح

وخلال

السطور

التالية

ننشر

أبرز

المعلومات

عن

كاتدرائية

ميلاد

المسيح

بالعاصمة

الإدارية

الجديدة.

1 -

تقع

شرق

مشروع

أرض

المعارض

(إكسبو)،

جنوبى

الحديقة

المركزية

بالعاصمة

الإدارية

الجديدة.

2 -

تقع

على

مساحة

15

فدانًا

بزيادة

2

فدان

عن

الكاتدرائية

في

العباسية،

أى

ما

يعادل

10 آلاف

متر

مربع.

3 –

تستوعب

من

المصلين

8200

فرد.

4 –

تصنف

كأكبر

كنيسة

فى

الشرق

الأوسط.

5 -

بلغ

عدد

العمالة

في

تنفيذ

الكاتدرائية

نحو

8000

عامل

ما

بين

مهندسين

وفنيين

وعمال.

6 -

استغرق

العمل

بها

نحو

23

شهرًا،

من

فبراير

2017

إلى

نهاية

ديسمبر

2018.

7 –

تم

تزيين

الكاتدرائية

بـ

73

أيقونة

تحكى

حياة

السيد

المسيح

والقديسين

المصريين.

8 –

يحيط

بالكاتدرائية

سور

من

الخرسانة

المسلحة

بارتفاع

6 أمتار

يتخلله

4

بوابات

رئيسية.

9 -

تحتوى

على

مبنى

للمقر

البابوى

وصالة

استقبال

وقاعة

اجتماعت

ومكاتب

إدارية.

10 -

تحتوى

على

قاعة

كبيرة

متحف

لتاريخ

الكنيسة

القبطية.