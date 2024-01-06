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تفتح أبوابها الساعة الخامسة.. تعرف على كاتدرائية ميلاد المسيح

1/6/2024 4:33:34 AM
(MENAFN- Youm7) تفتح
كاتدرائية
ميلاد
المسيح
فى
العاصمة
الإدارية
الجديدة
أبوابها
فى
الخامسة
مساء
الليلة،
حيث
يترأس
البابا
تواضروس الثانى
قداس
عيد
الميلاد
الليلة، بحضورعدد
كبير
من
الشخصيات
العامة
والوزراء
والمحافظين
وكبار
رجال
الدولة.

وخلال
السطور
التالية
ننشر
أبرز
المعلومات
عن
كاتدرائية
ميلاد
المسيح
بالعاصمة
الإدارية
الجديدة.

1 -
تقع
شرق
مشروع
أرض
المعارض
(إكسبو)،
جنوبى
الحديقة
المركزية
بالعاصمة
الإدارية
الجديدة.

2 -
تقع
على
مساحة
15
فدانًا
بزيادة
2
فدان
عن
الكاتدرائية
في
العباسية،
أى
ما
يعادل
10 آلاف
متر
مربع.

3 –
تستوعب
من
المصلين
8200
فرد.

4 –
تصنف
كأكبر
كنيسة
فى
الشرق
الأوسط.

5 -
بلغ
عدد
العمالة
في
تنفيذ
الكاتدرائية
نحو
8000
عامل
ما
بين
مهندسين
وفنيين
وعمال.

6 -
استغرق
العمل
بها
نحو
23
شهرًا،
من
فبراير
2017
إلى
نهاية
ديسمبر
2018.

7 –
تم
تزيين
الكاتدرائية
بـ
73
أيقونة
تحكى
حياة
السيد
المسيح
والقديسين
المصريين.

8 –
يحيط
بالكاتدرائية
سور
من
الخرسانة
المسلحة
بارتفاع
6 أمتار
يتخلله
4
بوابات
رئيسية.

9 -
تحتوى
على
مبنى
للمقر
البابوى
وصالة
استقبال
وقاعة
اجتماعت
ومكاتب
إدارية.

10 -
تحتوى
على
قاعة
كبيرة
متحف
لتاريخ
الكنيسة
القبطية.







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