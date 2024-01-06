إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية داخلية من وإلى مطار هانيدا بطوكيو عقب الحادث

MENAFN - Youm7) ألغت شركات الطيران اليابانية أكثر من مائتي رحلة جوية داخلية من وإلى مطار هانيدا الدولي بطوكيو كانت مقررة اليوم، وذلك في أعقاب حادث تصادم طائرتين بأحد مدارج المطار يوم الثلاثاء الماضي.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /السبت/ أن إلغاء 216 رحلة جوية، أغلبها تابعة لشركة الخطوط الجوية اليابانية وشركة طيران "أول نيبون"، تسبب في تضرر ما لا يقل عن 32 ألفا و300 راكب؛ مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تتواصل عمليات الإلغاء على مدار يوم غد الأحد.



وعلى صعيد متصل، أفادت وزارة النقل اليابانية بأنه سيتم إعادة فتح مدرج الطائرات حيث وقع الحادث المأساوي يوم الاثنين المقبل. ومن المتوقع أن تستعيد خطوط "أول نيبون" الجوية جميع خدماتها مع إعادة فتح المدرج، في حين تأمل شركة الخطوط الجوية اليابانية استئناف جميع عملياتها أيضا فيما عدا 14 رحلة.



يذكر أن حادث التصادم الذي وقع بين طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية اليابانية وأخرى تابعة لخفر السواحل الياباني يوم الثلاثاء الماضي أدى إلى مقتل 5 أشخاص من أفراد طاقم طائرة خفر السواحل بينما نجا الطيار وحده. وتمكن جميع ركاب وأفراد طاقم طائرة الخطوط اليابانية من الهرب بأمان عبر منزلقات الطوارئ قبل دقائق من التهام النيران الطائرة من طراز "إيرباص إيه 350".