بيت ضيافة فى هيروشيما يمنح ضيوفه إحساس الإبحار بالغواصات البحرية.. صور

MENAFN - Youm7) هل سبق لك أن جربت العيش فى غواصة دون النزول فعليًا تحت الماء؟، إذا لم تتح لك هذه التجربة من قبل، فإن شركة السبا 3C & Spaافتتحت بيت ضيافة على طراز الغواصة فى مدينة كورى فى محافظة هيروشيما، فعندما تقيم فى Red Submarine، ستشعر وكأنك أحد أفراد الطاقم مع كل التفاصيل الدقيقة التى حرصوا على تضمينها فى جميع أنحاء بيت الضيافة، من الغرف إلى المراحيض وكذلك المناطق المشتركة.

احدى الغرف بنوافذ دائرية

تم تصميم كل شيء بمساعدة والد رئيس شركة 3C & Spa، ماهو أوشيما، وهو من المحاربين القدامى الذين قادوا سبع غواصات مختلفة، بهدف تحويل الحلم إلى حقيقة لمحبى الغواصات من جميع أنحاء البلاد، بحسب ما ذكر موقع japantoday.

الأسرة

تحتوى مساحة المعيشة المشتركة على نوافذ بشكل ثقب الباب كما قد تجدها فى الغواصات، ويضيف السقف المستدير والإضاءة الحمراء فى الغرف والممرات، الإحساس بأنك فى أعماق المحيط، وبعد ذلك يوجد مدخل ضيق مضاء بالضوء الأحمر يؤدى إلى غرف الضيوف.

الغرف

الغرفة الأساسية عبارة عن غرفة مشتركة على طراز صالة نوم مشتركة، مع سريرين بطابقين، على طراز سرير عسكرى، لكنها لا تزال توفر بعض الخصوصية مع إضافة ستائر على كل سرير.

هناك أيضًا غرف خاصة بها أسرّة مفردة ومزدوجة وتوأم، بإجمالى 6 غرف، بما فى ذلك صالة النوم المشتركة، يمكن لما يصل إلى 15 شخصًا الإقامة فى بيت الضيافة فى وقت واحد.

ممر فى بيت الضيافة

وفى هذا الصدد، كشف تقرير فيديو أجرته FNN Prime أن المراحيض مصنوعة أيضًا عمدًا من الفولاذ المقاوم للصدأ، وأن المقعد المعدنى البارد الجليدى هو المفتاح لتجربة الحياة الصارمة على متن غواصة عسكرية، يبدو أن هناك أيضًا مراحيض غير معدنية لأولئك الذين يفضلون شيئًا أكثر دفئا.

تقع الغواصة الحمراء فى مدينة كورى فى جنوب غرب محافظة هيروشيما على بحر سيتو الداخلى، والتي بسبب مينائها الهادئ وسهولة الوصول إلى المحيط، تم استخدامها كميناء بحرى عبر التاريخ ولا تزال قاعدة أساسية للبحرية اليابانية، وهى أيضًا مدينة مشهورة لبناء السفن، تم بناء وتطوير العديد من السفن الحربية اليابانية البارزة هناك، بما فى ذلك السفينة الحربية الشهيرة ياماتو.

وتم تصنيف المدينة كموقع للتراث اليابانى حيث يمكن للضيوف تجربة التاريخ اليابانى الحديث من خلال أماكن مثل متحف كورى لقوات الدفاع الذاتى البحرية اليابانية، والذى تم تصنيفه كواحد من أفضل الأنشطة السياحية المجانية التى يمكن القيام بها فى اليابان، وتبلغ تكلفة الإقامة لليلة واحدة 3300 ين فقط ما يعادل 23.00 دولار أمريكى.